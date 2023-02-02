Автокриминалист Шелков рассказал, как работает афера с «треугольником» при продаже машин

Приобретая подержанный автомобиль, россияне рискуют не только столкнуться с недобросовестным продавцом, но и того хуже — с мошенником. Об одной из схем «развода» в этой сфере рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
По его словам, часто встречается схема с так называемым «треугольником», когда посредник копирует реальное объявление о продаже машины и размещает его на другом сайте с занижением цены. Найдя покупателя, мошенник представляется ему продавцов, в то время как автовладельцу — покупателем. Далее злоумышленник сводит их вместе, заранее предупредив откликнувшегося на объявление человека, что на встречу с ним придет его друг.
«Продавцу он говорит, что к нему приедет его представитель, который подпишет все документы и заберет машину, но оплату он сам произведет на карту продавца. Таким образом, в момент подписания договора купли-продажи прокладка получает деньги от покупателя на свою карту и пропадает», — цитирует Шелкова «Газета.Ru».
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