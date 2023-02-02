Автокриминалист Шелков рассказал, как работает афера с «треугольником» при продаже машин

По его словам, часто встречается схема с так называемым «треугольником», когда посредник копирует реальное объявление о продаже машины и размещает его на другом сайте с занижением цены. Найдя покупателя, мошенник представляется ему продавцов, в то время как автовладельцу — покупателем. Далее злоумышленник сводит их вместе, заранее предупредив откликнувшегося на объявление человека, что на встречу с ним придет его друг.