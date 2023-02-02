Французский политик Филиппо: Запад вынужден признать правду о России

Ранее лидер «Патриотов» призывал власти Франции отказаться от губительного для страны противостояния с Москвой. Также он называл ограничения, введенные Брюсселем в сфере энергетики «безумием». Эти санкции лишь привели к неприятным последствиям для европейских стран, считает Филиппо.