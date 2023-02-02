Французский политик Филиппо: Запад вынужден признать правду о России

Западные страны уже не могут отрицать очевидного факта — Россия достойно выдержала экономическое противостояние, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Более того, Москва под санкциями чувствует себя лучше, чем страны, которые их вводят, уверен политик.
«Даже новостные каналы вынуждены говорить о "русском экономическом чуде". Продолжать глупые и безумные антироссийские санкции — значит сознательно разрушать Францию! Несомненно, это настоящая цель (Запада. — Прим. ред.)!» — пишет Филиппо в Twitter.
Ранее лидер «Патриотов» призывал власти Франции отказаться от губительного для страны противостояния с Москвой. Также он называл ограничения, введенные Брюсселем в сфере энергетики «безумием». Эти санкции лишь привели к неприятным последствиям для европейских стран, считает Филиппо.