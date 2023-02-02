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В Китае запустили программу поддержки лучших выпускников школ для обучения в России

Общество
В Китае запустили программу поддержки лучших выпускников школ для обучения в России

Китайская провинция Хэнань запускает программу поддержки детей из местных школ.

Совет фонда обучения за рубежом отберет лучших выпускников из средних школ в областях, где преподается русский язык. Перспективные ученики будут отправлены в Россию для дальнейшего обучения, сообщает департамент образования провинции Хэнань.

Программа запущена в целях содействия культурному обмену между Россией и Китаем, а также поощрения большего числа учащихся средних школ к выбору русского языка. Предполагается, что эта мера поможет в подготовке профессиональных кадров для дальнейшего китайско-российского сотрудничества.
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