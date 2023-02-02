В Китае запустили программу поддержки лучших выпускников школ для обучения в России

Программа запущена в целях содействия культурному обмену между Россией и Китаем, а также поощрения большего числа учащихся средних школ к выбору русского языка. Предполагается, что эта мера поможет в подготовке профессиональных кадров для дальнейшего китайско-российского сотрудничества.