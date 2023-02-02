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ЧВК «Вагнер» взяла Николаевку

Общество
ЧВК «Вагнер» взяла Николаевку

Бойцам ЧВК «Вагнер» в ходе боев в рамках специальной военной операции удалось установить контроль над населенным пунктом Николаевка, который находится в Донецкой Народной Республике.

Видео с «музыкантами», держащими флаг компании в этом городе, разместила пресс-служба российского предпринимателя Евгения Пригожина в своем Telegram-канале.

«"Вагнер" рулит. Николаевка наша, парни!», — говорится на видео.

Ранее Пригожин рассказал, что «музыканты» взяли под контроль село Сакко и Ванцетти, расположенное в Бахмутском районе ДНР. По словам бизнесмена, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось достичь поставленной задачи 1 февраля текущего года.
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