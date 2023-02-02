ЧВК «Вагнер» взяла Николаевку

Ранее Пригожин рассказал, что «музыканты» взяли под контроль село Сакко и Ванцетти, расположенное в Бахмутском районе ДНР. По словам бизнесмена, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось достичь поставленной задачи 1 февраля текущего года.