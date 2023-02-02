Психолог Шестаков рассказал, как научиться отстаивать личные границы

И что делать, если нет навыков себя защищать в таких условиях? Клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии Алексей Шестаков в беседе с ФАН объяснил, что когда мы говорим про отстаивание личных границ, то сталкиваемся на самом деле с довольно сложной проблемой. Потому что в основе неумения их отстаивать могут лежать разные причины, например, банальное отсутствие навыков или несформированное понимание своих границ. Иногда человек даже не знает, что ему комфортно, а что нет.