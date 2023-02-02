Психолог Шестаков рассказал, как научиться отстаивать личные границы

Личные границы помогают человеку устанавливать безопасные пределы поведения окружающих людей. Часто мы можем наблюдать, как кто-то спокойно отказывает человеку в помощи из-за недостатка времени или возможностей, пока другой из кожи вон лезет, лишь бы угодить своим друзьям, родным, близким и так далее.
И что делать, если нет навыков себя защищать в таких условиях? Клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии Алексей Шестаков в беседе с ФАН объяснил, что когда мы говорим про отстаивание личных границ, то сталкиваемся на самом деле с довольно сложной проблемой. Потому что в основе неумения их отстаивать могут лежать разные причины, например, банальное отсутствие навыков или несформированное понимание своих границ. Иногда человек даже не знает, что ему комфортно, а что нет.
«Когда я сталкиваюсь с такими пациентами и объясняю, как отстаивать свои личные границы, они спрашивают "а что, так можно было?"», — поделился эксперт.
Психолог рассказал, что многих людей воспитывают и агитируют помогать в первую очередь другим людям, и это хорошо. Но потом они начинают забывать о себе. В своей практике специалист сталкивался с теми, кто вкладывал много сил в заботу о других, но при этом человек напрочь забывал про собственные потребности. Такой «синдром спасателя». Здесь нужна помощь психолога, чтобы избавиться от подобной установки, которая формировалась годами.
«Либо человек может просто не понимать, как себя защищать. Он осознает, что ему некомфортно, понимает, что его границами пренебрегают, но просто не умеет этому противиться. В этом случае могут помочь различные тренинги ассертивности. При помощи их человек учится вежливо, но уверенно отстаивать свои границы. В интернете можно найти большое количество информации и упражнений, почитать различные материалы. Либо выбрать подходящую программу», — советует Шестаков.
Психолог объяснил, что обычно, причиной такого поведения является страх непринятия окружающими. Люди становятся «удобными», чтобы угодить чьим-то желаниям в ущерб себе. И меняться в этом случае страшно, поскольку на это могут отреагировать уходом или прекращением общения. Стоит понять, что после того, как человек учится отстаивать свои границы, отсеиваются как раз те, кто ими пренебрегал. Но настолько ли важны эти потери? К тому же, с такими страхами может помочь специалист.
С личными границами также не стоит «перегибать», отметил собеседник издания. Бывает так, что требования становятся деструктивными и превращаются в предпочтения, то есть в то, как бы мы хотели, чтобы с нами обращались. Надо понимать, что люди не всегда ведут себя так, как нам нравится. Нас это может раздражать, но это не делает другого человека плохим.
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