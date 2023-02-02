Игорь Додон: Молдавию ведут по пути Украины. События дня

Стало известно, что на Филиппа Киркорова подали в суд. Народного артиста обвиняют в оскорблении чувств верующих из-за музыкального номера «Мария Магдалена», в котором в качестве сценического объекта был использован крест. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. Сообщается, что иск против звезды подал православный активист, который потребовал от Киркорова 1 млн рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.