Президент Молдавии Майя Санду ведет страну по пути Украины вопреки интересам граждан. Такое заявление сделал бывший глава республики Игорь Додон сегодня, 2 февраля.
«Декларации молдавского президента, ее готовность вести Молдавию по пути Украины, ее намерение интегрировать Молдавию в НАТО не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан», — отметил экс-президент Молдавии.
Сегодня, выступая на открытом заседании парламента, президент Сербии Александр Вучич заявил, что его стране жизненно важно остаться на европейском пути.
«Врут, когда говорят, что сегодня 43% населения Сербии за вступление в ЕС. Это не так, намного меньше. Но европейский путь означает и инвестиции, и стандарты жизни, и зарплаты, и пенсии», — подчеркнул Вучич.
Глава государства также выразил опасения, что Сербия на фоне конфликта на Украине оказалась под ударом Запада. «Заокеанские друзья» продолжают попытки шантажа: если Белград не примет антироссийские санкции, то евроинтеграция Сербии будет под вопросом.
Стало известно, что на Филиппа Киркорова подали в суд. Народного артиста обвиняют в оскорблении чувств верующих из-за музыкального номера «Мария Магдалена», в котором в качестве сценического объекта был использован крест. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. Сообщается, что иск против звезды подал православный активист, который потребовал от Киркорова 1 млн рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.