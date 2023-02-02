Участники Сталинградской битвы в 80-ю годовщину победы над фашистами рассказали о боях за город

Ровно 80 лет назад — 2 февраля 1943 года — советские войска разгромили немецких захватчиков. Сталинградская битва вошла в историю, как одно из самых кровопролитных событий Великой Отечественной войны. Более полугода ожесточенных боев понадобилось советским войскам, чтобы сломить хорошо подготовленного противника.
Оборонительный период под Сталинградом длился с 17 июля по 18 ноября 1942 года. В наступление войска СССР пошли 19 ноября. За время ожесточенных боев Советская армия потеряла более миллиона солдат.
«Попал я в артиллерийский полк, который формировался в Сталинграде, недалеко от вокзала. И там я попал в артиллерийскую часть. 152 мм гаубица, началась учеба. А уже шла война вовсю, и немцы подошли к Сталинграду уже. Когда немцы подошли к Сталинграду, то нас на встречу бросили недалеко от Сталинграда. Встреча у нас была на речке — первый раз», — рассказал ветеран, участник Сталинградской битвы Павел Андреев.
Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей. За время боев были разгромлены две немецкие армии, две румынские и одна итальянская. Медалью «За оборону Сталинграда» награждены 760 000 красноармейцев.
«Немцы, которые там были, они домой писали свои письма. И у них такие записи (после мы уже узнали, когда у нас победа была): ну, что такие за русские, какие они крепкие?! Мы и бомбим их, и обстреливаем из орудий, встали и пошли. А они, не знаем откуда, с каких дыр вылезают, никак не можем справиться с русскими», — вспоминает ветеран.
Во время напряженных боев совершали подвиги не только солдаты Красной армии, но и простые медсестры. Военно-медицинская служба, оборонявшая город, состояла в основном из молодых кадров. На фронт уходили юные девушки, такие как Таисия Непогодина, ставшая в 19 лет сержантом медицинской службы.
«Я медсестра была: в палатах дежурили и ночью. А когда наступление было, мы в перевязочных, в операционной работали. Когда нас отправили за Волгу, началась бомбежка, видно было, город весь в огне был. Немец аккуратно бомбил, пробомбят квартал, эта группа улетает, следующая прилетает — следующий квартал. Когда мы уезжали — во мраке поле. Туда свозили танки битые. […] Все поле было заставлено битой техникой. Сколько этой техники было, сколько там людей погибло, сколько жизней лишились…» — поделилась Таисия Непогодина.
Город, где 80 лет назад шли ожесточенные сражения, сегодня отметил победу над немецко-фашистскими войсками военным парадом. Собравшиеся почтили память советских солдат минутой молчания. Затем на площадь Павших Борцов вынесли копии Знамени Победы. Парад завершился полетом самолетов, которые сбросили стилизованные под открытки военных лет листовки.