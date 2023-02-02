Участники Сталинградской битвы в 80-ю годовщину победы над фашистами рассказали о боях за город

Во время напряженных боев совершали подвиги не только солдаты Красной армии, но и простые медсестры. Военно-медицинская служба, оборонявшая город, состояла в основном из молодых кадров. На фронт уходили юные девушки, такие как Таисия Непогодина, ставшая в 19 лет сержантом медицинской службы.