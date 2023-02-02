«Пари Сен-Жермен» надеялся на приостановление контракта Малкома с «Зенитом»

Французский «Пари Сен-Жермен» рассчитывал, что бразильский полузащитник Малком приостановит контракт с петербургским «Зенитом», узнав об интересе от гранда европейского футбола. Данную информацию подтверждают источники авторитетного издания L'Equipe.
Дело в том, что новый контракт, который Малком подписал с «Зенитом» минувшим летом, не предусматривает возможность приостановления соглашения, несмотря на правила Международной федерации футбола (ФИФА). Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш решил обратиться к своему коллеге Александру Медведеву. Российская сторона сообщила, что готова начать переговорочный процесс только с суммы в 20 млн евро, уточняет L'Equipe. Французы сразу же отказались от сделки.
Малком в текущем сезоне провел в составе «Зенита» 17 матчей. Всего на счету полузащитника 12 забитых мячей. Трансферная стоимость Малкома, по версии transfermarkt.de, оценивается в 24 млн евро.