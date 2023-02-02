Россия может начать поставлять газ Узбекистану весной 2023 года

Аналитики прогнозируют прокачку объемом в несколько миллиардов кубометров. Также сообщается, что Узбекистан может начать закупать газ как у России, так и у Туркмении. Однако туркменский газ экспортируется в Китай, поэтому власти страны не будут снижать стоимость ради конкуренции с Россией.