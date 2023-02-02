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Санитар Мариинской больницы отправил в нокаут пьяного пациента и попал на видео

Происшествия
Санитар Мариинской больницы отправил в нокаут пьяного пациента и попал на видео

Санитар приемного отделения Мариинской больницы ударил пациента. В распоряжении ФАН оказались кадры с места инцидента. Также источник в правоохранительных органах сообщил, что после случившегося медработника уволили.

На кадрах видно, что нападавший сначала пытался прогнать мужчину. Затем он на глазах у других людей ударил жертву по лицу.

По предварительным данным, в крови потерпевшего нашли этанол и запрещенные вещества. Несмотря на это, санитара уволили сразу после нападения. Россиянин обратился в полицию. Также ему диагностировали перелом челюсти и закрытую черепно-мозговую травму.
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