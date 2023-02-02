Санитар Мариинской больницы отправил в нокаут пьяного пациента и попал на видео

По предварительным данным, в крови потерпевшего нашли этанол и запрещенные вещества. Несмотря на это, санитара уволили сразу после нападения. Россиянин обратился в полицию. Также ему диагностировали перелом челюсти и закрытую черепно-мозговую травму.