Санитар Мариинской больницы отправил в нокаут пьяного пациента и попал на видео

Санитар приемного отделения Мариинской больницы ударил пациента. В распоряжении ФАН оказались кадры с места инцидента. Также источник в правоохранительных органах сообщил, что после случившегося медработника уволили.
На кадрах видно, что нападавший сначала пытался прогнать мужчину. Затем он на глазах у других людей ударил жертву по лицу.
По предварительным данным, в крови потерпевшего нашли этанол и запрещенные вещества. Несмотря на это, санитара уволили сразу после нападения. Россиянин обратился в полицию. Также ему диагностировали перелом челюсти и закрытую черепно-мозговую травму.