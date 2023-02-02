Представители РФ и Экваториальной Гвинеи обсудили совместный проект по добыче и транспортировке газа

В конце ноября 2022 года Правительство Экваториальной Гвинеи заключило с компаниями Демократической Республики Конго договор о сотрудничестве. В рамках соглашений стороны обсудили инициативы, связанные с хранением, транспортировкой и распределением сжиженного газа.