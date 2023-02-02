Представители РФ и Экваториальной Гвинеи обсудили совместный проект по добыче и транспортировке газа

Москва, 2 февраля. Представители Министерства энергетики РФ рассказали о перспективах сотрудничества с компаниями Экваториальной Гвинеи в области добычи и транспортировки газа.
Стороны разработали проект, который предполагает строительство всего объема сооружений, необходимых для получения и доставки голубого топлива в Центральной Африке.
В конце ноября 2022 года Правительство Экваториальной Гвинеи заключило с компаниями Демократической Республики Конго договор о сотрудничестве. В рамках соглашений стороны обсудили инициативы, связанные с хранением, транспортировкой и распределением сжиженного газа.
Крупным центром по производству топлива в регионе является завод на острове Биоко, принадлежащий властям в Малабо. Предприятие обслуживает нужды четырех стран: Камеруна, Нигерии, Габона и ДРК.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Африку обсудил с главой МИД ЮАР сотрудничество в сфере производства энергии. Специалисты обеих стран продолжать консультироваться по вопросам освоения мирного атома.