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Представители РФ и Экваториальной Гвинеи обсудили совместный проект по добыче и транспортировке газа

Весь мир
Представители РФ и Экваториальной Гвинеи обсудили совместный проект по добыче и транспортировке газа

Москва, 2 февраля. Представители Министерства энергетики РФ рассказали о перспективах сотрудничества с компаниями Экваториальной Гвинеи в области добычи и транспортировки газа.

Стороны разработали проект, который предполагает строительство всего объема сооружений, необходимых для получения и доставки голубого топлива в Центральной Африке.

В конце ноября 2022 года Правительство Экваториальной Гвинеи заключило с компаниями Демократической Республики Конго договор о сотрудничестве. В рамках соглашений стороны обсудили инициативы, связанные с хранением, транспортировкой и распределением сжиженного газа.

Крупным центром по производству топлива в регионе является завод на острове Биоко, принадлежащий властям в Малабо. Предприятие обслуживает нужды четырех стран: Камеруна, Нигерии, Габона и ДРК.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Африку обсудил с главой МИД ЮАР сотрудничество в сфере производства энергии. Специалисты обеих стран продолжать консультироваться по вопросам освоения мирного атома.
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