Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Гулявшие без намордников бойцовские псы набросились на женщину и ее собаку в Москве

Происшествия
Гулявшие без намордников бойцовские псы набросились на женщину и ее собаку в Москве

Собаки бойцовской породы, которые гуляли без намордников со своей хозяйкой на востоке Москвы, напали на местную жительницу и разодрали ее пса. Об этом в четверг сообщает РЕН ТВ.

В полицию обратилась пострадавшая, которая рассказала, что в роковой день находилась в подъезде дома на 7-й Парковой улице. В какой-то момент на ее и на ее питомца набросились бойцовские псы без намордников. По словам женщины, ранее она не видела хозяйку собак на прогулке.

После инцидента москвичка написала заявление в полицию и потребовала наказать недобросовестную владелицу собак. Стражи порядка начали проверку.
москва собаки нападение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду