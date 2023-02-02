Гулявшие без намордников бойцовские псы набросились на женщину и ее собаку в Москве

В полицию обратилась пострадавшая, которая рассказала, что в роковой день находилась в подъезде дома на 7-й Парковой улице. В какой-то момент на ее и на ее питомца набросились бойцовские псы без намордников. По словам женщины, ранее она не видела хозяйку собак на прогулке.