Гулявшие без намордников бойцовские псы набросились на женщину и ее собаку в Москве

Собаки бойцовской породы, которые гуляли без намордников со своей хозяйкой на востоке Москвы, напали на местную жительницу и разодрали ее пса. Об этом в четверг сообщает РЕН ТВ.
В полицию обратилась пострадавшая, которая рассказала, что в роковой день находилась в подъезде дома на 7-й Парковой улице. В какой-то момент на ее и на ее питомца набросились бойцовские псы без намордников. По словам женщины, ранее она не видела хозяйку собак на прогулке.
После инцидента москвичка написала заявление в полицию и потребовала наказать недобросовестную владелицу собак. Стражи порядка начали проверку.