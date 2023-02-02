Владимир Путин высказался о попытках Запада отменить русскую культуру

Напомним, что после начала спецоперации на Украине в ряде недружественных государств начали пытаться искоренить русских писателей, среди которых Федор Достоевский, Александр Пушкин и другие. Западу стала неугодна и классическая музыка русских композиторов, таких как Петр Чайковский.