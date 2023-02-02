Владимир Путин высказался о попытках Запада отменить русскую культуру

Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки отменить русскую культуру на Западе. Глава государства считает подобные случаи нецелесообразными.
Путин провел встречу с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. В ходе беседы президент прокомментировал желание Запада отказаться от всего русского. Лидер страны назвал подобные случаи глупостью.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине в ряде недружественных государств начали пытаться искоренить русских писателей, среди которых Федор Достоевский, Александр Пушкин и другие. Западу стала неугодна и классическая музыка русских композиторов, таких как Петр Чайковский.