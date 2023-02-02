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Путин озвучил главную задачу России

Политика
Путин озвучил главную задачу России

Глава российского государства Владимир Путин озвучил, что для Москвы является первостепенной целью. Об этом стало известно 2 февраля.

По его словам, для руководства и жителей страны важно сохранить российское государство и эта задача будет безусловно реализована.

«Но одна из составляющих работ для достижения этой общей цели — это возрождение, сохранение исторической памяти», — подчеркнул политик.

Ранее президент России сказал, что без памяти о прошлом не может быть будущего. Соответствующее заявление Путин сделал в ходе посещения Волгограда в годовщину победы в Сталинградской битве.
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