Путин озвучил главную задачу России

Глава российского государства Владимир Путин озвучил, что для Москвы является первостепенной целью. Об этом стало известно 2 февраля.
По его словам, для руководства и жителей страны важно сохранить российское государство и эта задача будет безусловно реализована.
«Но одна из составляющих работ для достижения этой общей цели — это возрождение, сохранение исторической памяти», — подчеркнул политик.
Ранее президент России сказал, что без памяти о прошлом не может быть будущего. Соответствующее заявление Путин сделал в ходе посещения Волгограда в годовщину победы в Сталинградской битве.