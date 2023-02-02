Самоубийства подростков и духовный кризис в Европе

Так почему же все больше подростков решают уйти из жизни? Причина предельно проста – безразличие к ним со стороны родителей и со стороны общества. К сожалению, семья уже давно не является чем-то ценным в Европе. Это даже удивительно, как европейцы борются, или якобы борются, за права всех меньшинств, но игнорируют своих детей. Дело ведь не только в недостатке психологов и прочего персонала, а в том, что родители элементарно не хотят обсуждать с подростками беспокоящие их проблемы, или что еще хуже, срываются на них.