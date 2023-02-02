Самоубийства подростков и духовный кризис в Европе

Ежегодно число самоубийств среди подростков в Европе растет. Согласно данным исследований, каждый день как минимум 3 подростка в ЕС сводят счеты с жизнью. По официальным данным, около 9 миллионов подростков в Европе страдают от проблем с психическим здоровьем. Во время не оказанная помощь этим подросткам вполне, вероятно, может закончиться их самоубийством.
Наиболее тревожная тенденция заключается в том, что в последние несколько лет число самоубийств среди подростков не только растет, но и занимает значительную часть от общего числа самоубийств. Например, по данным на 2021 год, самоубийства подростков составили четверть от общего числа самоубийств в Финляндии, а в Болгарии – 70%.
В 2022 году во Франции резко увеличилось число не только самоубийств, но и звонков на специальную горячую линию по оказанию психологической помощи и госпитализаций с попытками самоубийства. В 2022 году 6418 подростка были доставлены в отделение неотложной помощи после попытки самоубийства. Это на 27% больше, чем в 2021 году.
Часть экспертов склоняются к мнению, что причиной такому росту числа самоубийств стала пандемия коронавируса. Действительно, пандемия оказала разрушительное влияние на экономику стран ЕС, что привело к ухудшению уровня жизни людей. Как отмечают психиатры, экономические условия оказывают огромное влияние на психологическое состояние человека. Только здесь стоит обратить внимание не только на подростков, но и на их родителей.
По данным опроса ЮНИСЕФ от 2021 года, одной из главных причин самоубийств среди подростков стало домашнее насилие. Подросток из Бельгии, который принял участие в исследовании, заявил о необходимости работы социальных служб с родителями, чтобы «они срывали свой гнев на ком-то еще».
В итоге получается, что подростки просто стали жертвами обстоятельств, оказавшиеся беззащитными перед родителями и обществом, которые отыгрываются на детях за свои проблемы и неудачи. Самое обидное, что система психологической помощи, которая должна предотвращать самоубийства, просто не справляется с огромным потоком пациентов. Например, в Польше на 200 000 человек приходится только один психиатр.
Еще до пандемии коронавируса школьные учителя высказывали беспокойство насчет все большего числа подростков с проблемами с психологическим здоровьем. Пандемия не была изначальной причиной высоких показателей самоубийств среди подростков. Она была лишь катализатором, ускорившим процесс разложения европейского общества.
Так почему же все больше подростков решают уйти из жизни? Причина предельно проста – безразличие к ним со стороны родителей и со стороны общества. К сожалению, семья уже давно не является чем-то ценным в Европе. Это даже удивительно, как европейцы борются, или якобы борются, за права всех меньшинств, но игнорируют своих детей. Дело ведь не только в недостатке психологов и прочего персонала, а в том, что родители элементарно не хотят обсуждать с подростками беспокоящие их проблемы, или что еще хуже, срываются на них.
Почему так происходит? Как бы пафосно это ни звучало, но европейцы лишились моральных и нравственных ориентиров. Если раньше церковь поддерживала в людях их силу воли и их нравственность, то теперь европейцы безвольно впитывают внушаемую им пропаганду, которая на самом деле просто отвлекает их внимание от внутренних проблем ЕС. Отвлекает настолько хорошо, что они даже не видят проблем в собственной семье.