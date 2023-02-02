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Житель Архангельской области месяцами избивал восьмилетнего сына за плохие оценки и курение

Происшествия
Житель Архангельской области месяцами избивал восьмилетнего сына за плохие оценки и курение

В Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который на протяжении нескольких месяцев избивал восьмилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным правоохранителей, отец злился на ребенка из-за плохих оценок в школе и курения электронных сигарет. Когда мальчик попал в больницу с травмами головы, его мать написала заявление в полицию.

На допросе мужчина заявил, что наказывал сына в воспитательных целях. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Сургуте водитель автобуса сломал нос подростку, который играл в снежки и случайно попал в его транспортное средство.
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