События на Украине к 21:00 2 февраля: уничтожение РЛС ВСУ в Донбассе, Зеленский встретился с главой Еврокомиссии

Сам Боррель объявил, что в рамках европейской тренировочной миссии для военнослужащих ВСУ планируется подготовить танкистов для танков Leopard 2. По данным Financial Times, обучение может начаться уже на будущей неделе. Боррель также добавил, что программа подготовки будет расширена — в общей сложности в ней примут участие не 15, а 30 тысяч украинских военных.