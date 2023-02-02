События на Украине к 21:00 2 февраля: уничтожение РЛС ВСУ в Донбассе, Зеленский встретился с главой Еврокомиссии

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 2 февраля.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило, что в течение суток были поражены подразделения и скопления техники ВСУ на Купянском, Лиманском Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В результате ударов уничтожены более 190 украинских военнослужащих, 11 боевых бронемашин, 2 автомобиля, 3 боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», гаубица Д-30.
На Донецком направлении российские подразделения продолжили наступательные действия, поражены подразделения ВСУ, уничтожены до 50 украинских военных, танк, бронетранспортер, 2 пикапа, 2 гаубицы.
На Херсонском направлении уничтожены 2 склада боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 78 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 105 районах. В Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS, 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Авиация ВКС РФ уничтожила в Запорожской области радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Средства противовоздушной обороны ВС РФ за сутки сбили 4 снаряда РСЗО HIMARS и 5 украинских беспилотных летательных аппаратов в Луганской Народной Республике (ЛНР), Харьковской и Херсонской областях.
Запорожская область
Сотрудники полиции усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства в Запорожской области, сообщает пресс-центр МВД России. Эти меры направлены на контроль за миграционными потоками и доведение до граждан требований и норм законодательства.
ДНР
В течение дня украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Владимировка, Горловка.
В результате атак ВСУ во Владимировке погиб мирный житель, получила ранения женщина. В Донецке и Яковлевке зафиксированы повреждения жилой застройки.
Штурмовики ЧВК «Вагнер» после освобождения населенного пункта Сакко и Ванцетти под Соледаром развили успех и теперь полностью контролируют соседнюю Николаевку, сообщает военкор Александр Симонов.
ЛНР
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные организуют стихийные захоронения сослуживцев на Купянском направлении, чтобы скрыть реальные потери. По его словам, на севере ЛНР зафиксировано наличие не менее 5 «братских могил», в которых находятся ориентировочно по 10 тел погибших солдат ВСУ.
По словам Марочко, инициатива на линии боевого соприкосновения в ЛНР сохраняется за союзными силами. Он отметил, что тактика и стратегия российских подразделений рассчитана на сохранение личного состава, в то время как противник несет крупные потери.
Украина
Министерство энергетики Украины заявило, что из-за дефицита мощности в энергосистеме ситуация со снабжением остается напряженной в Кировоградской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев для обсуждения «углубления сотрудничества». На пресс-конференции в рамках визита глава ЕК пригласила Киев принять участие в системе совместных закупок газа Евросоюза. Она также заявила, что Россия «должна внести вклад» в восстановление Украины, поэтому изучается возможность использования российских активов для нужд страны.
Зеленский рассказал, что получил от Фон дер Ляйен отчет по второй части анкеты-опросника для получения членства Украины в ЕС. По его словам, документ «тоненький», что говорит о минимуме рекомендаций. Также в ходе пресс-конференции президент Украины пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения ограничений со стороны Европы замедлилась.
Между тем ЕК анонсировала новый пакет финансовой помощи Украине объемом 400 миллионов долларов. Как заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан, он будет включать 145 миллионов на гуманитарную помощь.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом процесс восстановления страны. По его словам, в 2023 году на это необходимо выделить 17 миллиардов долларов. Одним из ключевых источников финансирования Шмыгаль назвал российские активы. По его мнению, необходимо создать механизм их направления на компенсацию убытков Киева.
Шмыгаль также провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, по итогам которой сообщил о планах ЕС запустить программу гуманитарного разминирования территории Украины стоимостью 25 миллионов евро.
Сам Боррель объявил, что в рамках европейской тренировочной миссии для военнослужащих ВСУ планируется подготовить танкистов для танков Leopard 2. По данным Financial Times, обучение может начаться уже на будущей неделе. Боррель также добавил, что программа подготовки будет расширена — в общей сложности в ней примут участие не 15, а 30 тысяч украинских военных.
Депутаты Европарламента от фракции европейских консерваторов и реформистов смогли включить в итоговый вариант резолюции «О подготовке к саммиту ЕС — Украина» поправку, призывающую рассмотреть вопрос поставки Киеву западных истребителей и ракетных систем дальнего радиуса действия. Поправку поддержали 279 депутатов, против проголосовали 233, еще 84 воздержались.
На сайте президента Украины появилась петиция с требованием немедленно отправить в отставку министра обороны Алексея Резникова из-за коррупционного скандала вокруг закупок продовольствия для армии.
Госбюро расследований (ГБР) задержало украинских предпринимателей, продававших Министерству обороны Украины яйца по завышенной цене. В ГБР заявили, что преступная группа присваивала средства, выделенные на питание военнослужащих.
Служба безопасности Украины задержала чиновника Одесской областной военной администрации, подозреваемого в вымогательстве денег у местных предпринимателей. СБУ сообщает, что им оказался заместитель одного из управлений органа, который предлагал за разные суммы взяток содействие в выделении земельных участков в регионе.
В порту Одессы обнаружили 247 контейнеров, скрытых от растаможивания должностными лицами. Содержимое контейнеров не раскрывается, информацию обнародуют после проверки.
Норвегия увеличит финансовую поддержку Украины, направляя больше средств на восстановление инфраструктуры страны. Об этом сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере.