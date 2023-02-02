Путин заявил, что украинские Карпаты скоро «станут лысыми» из-за продажи леса-кругляка

Украинские Карпаты рискуют в скором времени стать «лысыми», заявил президент России Владимир Путин.
Это может произойти по той причине, что сейчас ведется продажа плодородного слоя земли с Украины и леса-кругляка. Таким мнением глава государства поделился в рамках своей поездки в Волгоград.
«И лес-кругляк там продают, хотя его не так много, как в Сибири. Там уже все Карпаты лысыми станут. И землю продавали и продают. Это их дело. Но я не могу себе представить, что землю продают вместе с человеческими останками, это в голове не укладывается», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Владимир Путин заверил, что в России продолжат рассекречивать связанные с Великой Отечественной войной документы.