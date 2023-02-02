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Путин заявил о возрастании качества военных фильмов в России

Общество
Путин заявил о возрастании качества военных фильмов в России

Президент России Владимир Путин высказался об отечественных военных фильмах. Глава государства отметил, что их качество с годами только возросло.

Путин провел встречу с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. В ходе беседы президент отметил, что военное кино в России стало только лучше.

«Сейчас все, по-моему, глубже, интереснее, правдивее картины», — выразил мнение лидер страны.

Президент добавил, что в предыдущие годы было много поделок среди военных кинолент в России.
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