Путин заявил о возрастании качества военных фильмов в России

Президент России Владимир Путин высказался об отечественных военных фильмах. Глава государства отметил, что их качество с годами только возросло.
Путин провел встречу с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. В ходе беседы президент отметил, что военное кино в России стало только лучше.
«Сейчас все, по-моему, глубже, интереснее, правдивее картины», — выразил мнение лидер страны.
Президент добавил, что в предыдущие годы было много поделок среди военных кинолент в России.