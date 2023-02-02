«Наряд вне очереди и губу» возвращают в армию

Член Комитета по обороне Андрей Гурулев в беседе с РИА ФАН пояснил, что возвращение дисциплинарного ареста было продиктовано самой ситуацией и самим временем. По его словам в период военного времени и в период мобилизации, становится актуальным вопрос обеспечения неукоснительного соблюдения воинской дисциплины. Однако есть такие нарушители правопорядка к которым надо применить дисциплинарное взыскание через дисциплинарный арест, но это невозможно сделать. Поскольку, в соответствии с нынешним законодательством, командиры воинских частей не вправе применять к военнослужащим этот вид наказания с содержанием на гауптвахте.