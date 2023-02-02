«Наряд вне очереди и губу» возвращают в армию

Командиров воинских частей и начальников органов военной полиции Вооруженных Сил России наделят полномочиями по применению дисциплинарного ареста без судебного решения.
В ГосДуму внесли проект закона «О некоторых особенностях применения дисциплинарного взыскания — дисциплинарный арест в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время».
Документ был подготовлен в соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 28 декабря 2022 г.
Член Комитета по обороне Андрей Гурулев в беседе с РИА ФАН пояснил, что возвращение дисциплинарного ареста было продиктовано самой ситуацией и самим временем. По его словам в период военного времени и в период мобилизации, становится актуальным вопрос обеспечения неукоснительного соблюдения воинской дисциплины. Однако есть такие нарушители правопорядка к которым надо применить дисциплинарное взыскание через дисциплинарный арест, но это невозможно сделать. Поскольку, в соответствии с нынешним законодательством, командиры воинских частей не вправе применять к военнослужащим этот вид наказания с содержанием на гауптвахте.
«Дисциплинарный арест на сегодня назначается только судьей гарнизонного военного суда. Отсутствие эффективного рычага влияния на военнослужащего снижает возможности командиров по поддержанию воинской дисциплины. При этом хочу отметить еще один важный момент в этой истории — гарнизонные военные суды, куда должны доставить нарушителя, находятся на значительном удалении от мест дислокации войск. А это, во-первых, увеличивает время наложения дисциплинарного взыскания, во-вторых, потребует отвлечения от выполнения боевых задач других военнослужащих которые будут сопровождать нарушителя, ну и наконец, это дополнительные расходы», — сказал он.
Гурулев отметил, что это недопустимо, особенно в военное время, когда соблюдение воинской дисциплины является одним из основных залогов успешного выполнения боевой задачи.
Поэтому, с его слов, назрела ситуация наделения командиров частей полномочиями — налагать без судебного решения такого дисциплинарного взыскания как дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте.
«Это позволит повысить уровень правопорядка и воинской дисциплины в войсках, защитит права, как добросовестных военнослужащих, так и самих нарушителей воинской дисциплины. Для последних дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте это между прочим смягчение наказания, у них будет время подумать над своими ошибками, и в будущем отказаться от нарушений закона и избежать привлечения к уголовной ответственности», — подчеркнул парламентарий.
Как говорится в пояснительной записке дисциплинарные взыскания будут применять к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам и мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту, и гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, за исключением офицеров, в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время дисциплинарного ареста без судебного решения.
Законопроект также предусматривает ограниченные сроки проведения разбирательства по грубому дисциплинарному проступку до 3 суток, а привлечения к дисциплинарному аресту — до 10 суток, а также иные особенности.