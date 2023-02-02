Подозреваемого в изнасиловании школьницы 32-летнего мужчину задержали в Петербурге

Инцидент произошел в июле прошлого года. По предварительным данным правоохранителей, злоумышленник познакомился с девочкой в Сети и пригласил ее «в гости». Когда несовершеннолетняя оказалась в квартире, он совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.