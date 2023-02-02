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Подозреваемого в изнасиловании школьницы 32-летнего мужчину задержали в Петербурге

Происшествия
Подозреваемого в изнасиловании школьницы 32-летнего мужчину задержали в Петербурге

Петербургские правоохранители задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы в квартире жилого дома на Муринской дороге, передает телеканал 78.

Инцидент произошел в июле прошлого года. По предварительным данным правоохранителей, злоумышленник познакомился с девочкой в Сети и пригласил ее «в гости». Когда несовершеннолетняя оказалась в квартире, он совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

Прибывшие на место полицейские нашли в жилище наркотики, которые, предположительно, использовались для опоения потерпевшей. По данному факту возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее РИА56 сообщало, что в Оренбургской области бывшего военного обвинили в изнасиловании малолетней девочки.
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