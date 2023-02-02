Путин: спецслужбы России продолжат рассекречивать документы, связанные с ВОВ

Связанные с Великой Отечественной войной секретные документы продолжат рассекречивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
Глава государства положительно оценил усилия Министерства обороны и российских спецслужб, которые поднимают из архива «все больше и больше документов». Путин заверил, что процесс их рассекречивания продолжится и дальше.
Напомним, ранее Владимир Путин называл священной для россиян память о Великой Отечественной войне. Президент утверждал, что испытания этого периода продемонстрировали силу и стойкость русского народа.