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Путин: спецслужбы России продолжат рассекречивать документы, связанные с ВОВ

Общество
Путин: спецслужбы России продолжат рассекречивать документы, связанные с ВОВ

Связанные с Великой Отечественной войной секретные документы продолжат рассекречивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

Глава государства положительно оценил усилия Министерства обороны и российских спецслужб, которые поднимают из архива «все больше и больше документов». Путин заверил, что процесс их рассекречивания продолжится и дальше.

Напомним, ранее Владимир Путин называл священной для россиян память о Великой Отечественной войне. Президент утверждал, что испытания этого периода продемонстрировали силу и стойкость русского народа.
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