Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Италия отказалась отправлять на Украину танки

Армия
Италия отказалась отправлять на Украину танки

Италия не намерена отправлять на Украину танки, заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни.

Он подчеркнул, что Рим готов предоставлять Украине вооружение оборонительного характера, но не наступательного.

«Мы не отправляли танки и не будем их отправлять», — сказал чиновник в эфире Rai Italia.

В то же время он заявил о необходимости поставлять на Украину материалы для восстановления энергетической инфраструктуры, а также выразил надежду на скорое начало дипломатического урегулирования кризиса.
италия Украина Вооружение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду