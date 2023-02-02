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Credit Suisse: около 6% крупных швейцарских компаний хотят снова работать в России

Экономика
Credit Suisse: около 6% крупных швейцарских компаний хотят снова работать в России

Около 6% ранее ушедших из РФ крупных швейцарских компаний планируют вернуться на российский рынок в ближайшие три года, следует из опроса исследовательского института швейцарского банка Credit Suisse.

Сообщается, что работу в России прекратили 8% средних компаний, 3% малых, 4% микропредприятий, а также почти каждая четвертая крупная организация.

Многие иностранные компании, которые сотрудничали со швейцарскими организациями, негативно оценили решение этой страны поддержать антироссийские санкции, отмечается в опросе. По его данным, 40% респондентов столкнулись с отрицательной реакцией деловых партнеров касательно действий властей Швейцарии.
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