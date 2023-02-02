Известную пытками тюрьму в турецком Диярбакыре превратят в музей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября 2022 года объявил о превращении тюрьмы в Диярбакыре в культурный центр, после чего 270 заключенных и 170 сотрудников заведения были переведены в другие колонии. Глава минюста Бекир Боздаг проинформировал о закрытии пенитенциарного заведения и передал ключ от него министру культуры и туризма Мехмету Нури Эрсою. Уже 27 октября вокруг тюрьмы демонтировали бетонные блоки весом по 7 тонн.