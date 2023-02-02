Известную пытками тюрьму в турецком Диярбакыре превратят в музей

Тюрьму в Диярбакыре, известную на весь мир издевательствами над заключенными в 80-е годы, передали в управление местному департаменту музеев, сообщил канал Rudaw.
По данным СМИ, некоторые здания пенитенциарного заведения снесут, а оставшиеся — укрепят и переоборудуют. После реконструкции тюрьма превратится в «Мемориальный и этнографический музей».
Комплекс состоит из 5 блоков, его общая площадь достигает почти 50 тысяч квадратных метров, из них помещения — 16,5 квадратных метра. Согласно плану, в музей можно будет проникнуть через два входа.
Местные жители позитивно восприняли новость о переоборудовании тюрьмы в музей.
«У людей портилась психика... Те, у кого дом напротив, проходили мимо, а там сидели [заключенные]. Для нашего народа будет лучше, если там откроют музей», — сказал местный житель Омер Фарук, чей дом расположен неподалеку от пенитенциарного заведения.
«Лучше, чтобы это был музей, а тюрьмы не было в городе», — отметил другой горожанин Эркан.
Пенитенциарное учреждение в Диярбакыре входит в «десятку самых печально известных тюрем в мире», по версии британской ежедневной газеты The Times. В период с 1981 по 1984 годы там погибли 34 человека. Большинство скончалось вследствие нанесенных им тяжелых ударов, а также в результате голодовки. Несколько человек покончили жизнь самоубийством.
Сотни людей вышли из тюрьмы инвалидами, пережившими тяжелые психические и физические травмы. Примечательно, что ни один из сотрудников заведения, участвовавших в пытках, не предстал перед судом.
Строительство тюрьмы было завершено в июле 1980 года. После государственного переворота в сентябре того же года учреждение передали военной администрации, превратив его в «тюрьму на военном положении». Контроль над заведением вернули министерству юстиции лишь в 1988 году.
Многие узники тюрьмы были представителями «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую в Турции признают террористической группировкой. В качестве одной из пыток для курдских бойцов и активистов применялось прослушивание турецких националистических маршей более 50 раз в день. В целом тюрьма известна разного рода физическими и психическими издевательствами над заключенными.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября 2022 года объявил о превращении тюрьмы в Диярбакыре в культурный центр, после чего 270 заключенных и 170 сотрудников заведения были переведены в другие колонии. Глава минюста Бекир Боздаг проинформировал о закрытии пенитенциарного заведения и передал ключ от него министру культуры и туризма Мехмету Нури Эрсою. Уже 27 октября вокруг тюрьмы демонтировали бетонные блоки весом по 7 тонн.
При этом правозащитники настаивают на том, что комплекс должен стать не этнографическим музеем, а «музеем прав человека и символом мира и братства». Согласно их инициативе, помещения должны сохранить прежний вид, чтобы посетители могли ознакомиться с историей этого места и извлечь уроки из прошлого.