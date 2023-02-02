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Показ рок-оперы «Юнона и Авось» с Ивом Набиевым состоится 14 февраля в БКЗ «Октябрьский»

Общество
Показ рок-оперы «Юнона и Авось» с Ивом Набиевым состоится 14 февраля в БКЗ «Октябрьский»

Ведущие актеры театра Алексея Рыбникова Екатерина Кульчицкая, Николай Любов и победитель проекта «Успех» Ив Набиев выйдут 14 февраля на сцену БКЗ «Октябрьский» в рамках показа культовой рок-оперы «Юнона и Авось».

Как сообщили в пресс-службе культурного учреждения, вниманию зрителей будет представлена авторская версия произведения, созданная выдающимся русским композитором Алексеем Рыбниковым и поэтом Андреем Вознесенским.

«Постановку рок-оперы «Юнона и Авось» в авторской версии осуществила Московская государственная творческая мастерская под руководством Народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РФ, лауреата премии Президента РФ, композитора Алексея Львовича Рыбникова», — отметили в пресс-службе.

Начало показа — в 19:00 по Москве. В постановке также участвуют братья Никита и Александр Поздняковы, актер театра и кино Николай Дроздовский, Светлана Бакаева и другие.
набиев юнона и авось бкз "октябрьский"
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