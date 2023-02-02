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Путин рассказал о сложнейших условиях работы медиков в новых регионах России

Общество
Путин рассказал о сложнейших условиях работы медиков в новых регионах России

Медики в новых регионах России трудятся в условиях невероятного напряжения. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде.

Глава государства поблагодарил врачей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые работают «с полной отдачей», несмотря на сложнейшие условия.

«Не все у нас знают, что работа в медицинских учреждения на новых территориях — это невероятное напряжение физических и моральных сил», — подчеркнул Путин.

Президент выразил надежду, что ситуация на новых территориях России вскоре нормализуется и жизни медиков не будут подвергаться опасности.
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