Москва и Пекин подтвердили готовность защищать суверенитет друг друга

Москва и Пекин в очередной раз сообщили о готовности совместными усилиями защищать суверенитет друг друга и сообща формировать порядок на международной арене, основанный на принципах демократии. Такой информацией поделилось внешнеполитическое ведомство РФ.
Решимость отстаивать интересы дружественной страны подтвердили руководитель российского МИД Сергей Лавров и заместитель министр иностранных дел Китая Ма Чжаосюй. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном интернет-ресурсе дипведомства РФ 2 февраля.
«Подтверждено намерение твердо защищать суверенитет, безопасность, интересы развития двух стран, совместно строить более справедливый, демократичный многополярный миропорядок», — говорится в документе.
Ранее стало известно о планах госсекретаря США Энтони Блинкена провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча может состояться в рамках визита американского чиновника в Пекин.