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Москва и Пекин подтвердили готовность защищать суверенитет друг друга

Политика
Москва и Пекин подтвердили готовность защищать суверенитет друг друга

Москва и Пекин в очередной раз сообщили о готовности совместными усилиями защищать суверенитет друг друга и сообща формировать порядок на международной арене, основанный на принципах демократии. Такой информацией поделилось внешнеполитическое ведомство РФ.

Решимость отстаивать интересы дружественной страны подтвердили руководитель российского МИД Сергей Лавров и заместитель министр иностранных дел Китая Ма Чжаосюй. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном интернет-ресурсе дипведомства РФ 2 февраля.

«Подтверждено намерение твердо защищать суверенитет, безопасность, интересы развития двух стран, совместно строить более справедливый, демократичный многополярный миропорядок», — говорится в документе.

Ранее стало известно о планах госсекретаря США Энтони Блинкена провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча может состояться в рамках визита американского чиновника в Пекин.
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