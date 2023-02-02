В социальной сети ЯRUS лайфхаки популярнее развлечений

Отремонтировать обувь или восстановить свой организм после ОРВИ. По статистике первого месяца нового года, пользователи социальной сети ЯRUS больше всего интересовались полезными советами. Что еще читали и смотрели в популярном российском приложении, узнаете из этой статьи.
Развлекательный контент немного отошел на второй план, пропустив вперед полезную информацию, которая помогает сэкономить средства. Рейтинг популярности возглавляет серия видеороликов на тему ремонта обуви. В топ-20 присутствуют сюжеты с привлекательными девушками. Большое внимание пользователей соцсети привлек 9-й выпуск 1-го сезона спортивно-интеллектуального шоу «Вызов», в котором 12 звезд шоу-бизнеса и 12 талантов из мира науки и искусства объединились в борьбе за 10 миллионов рублей.
Фильм «Сердце Пармы» вышел в российский прокат еще в октябре, но в социальной сети ЯRUS яркий трейлер этой исторической драмы по роману Алексея Иванова продолжали часто смотреть даже в январе.
Ролики владельца приюта для животных из Первоуральска «Хвостатое Счастье» Сергея Волкова продолжают оставаться в числе лидеров по просмотрам. Трогательный контент не оставляет зрителей равнодушными – многие пользователи соцсети ЯRUS оказывают приюту материальную помощь.
Пользователи социальной сети ЯRUS могут выбрать интересующий их контент из 36 тематических видеоподборок. Задачу облегчит поиск по разделу и персональные «ярусы» — лента, которая полностью отвечает предпочтениям пользователя. Там можно указать темы и источники информации.
Самой актуальной из новостной повестки января оказалась статья «Эти 3 простых шага помогут восстановить организм после ОРВИ за неделю» с советами кандидата медицинских наук Екатерины Кашух.
Внимание пользователей ЯRUS привлекла информация об обстреле в новогоднюю ночь ПТУ в городе Макеевка Донецкой Народной Республики. Следующие несколько новостей в рейтинге также относятся к теме СВО. Не оставил равнодушным и уход из жизни популярного советского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.
В десятку самых популярных вошла статья с пророчеством прорицательницы Ванги на 2023 год и материал о возможности осуществлять денежные переводы через популярные мессенджеры, которую представил один из крупных российских банков.
Напомним, что социальная сеть ЯRUS – крупнейший новостной агрегатор. В приложении ежедневно публикуется более 70 000 новостей из 10 000 источников информации, включая популярные Telegram-каналы. Пользователи могут выбрать одну из 11 тем согласно собственным интересам, а также отфильтровать их по регионам.