Анастасия Волочкова объяснила поведение на скандальном интервью Жигаловой

Балерина Анастасия Волочкова оказалась в центре громкого скандала после интервью с Аленой Жигаловой, на котором ее подозревали в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по словам танцовщицы, дело далеко не в этом.
Поклонники решили, что виной неадекватному поведению балерины стало шампанское. Однако сама Волочкова опровергла догадки и объяснила свое поведение усталостью и тяжелой травмой.
«В тот момент я была очень уставшей и не выспавшейся. Перед этим у меня был долгий перелет с Мальдив, и я сразу же отправилась в центр спортивной медицины», — заявила Волочкова порталу Teleprogramma.pro.
Также балерина отметила, что формат интервью был подстроен под игру, а потому поклонникам и зрителям не стоит относиться к нему слишком серьезно.