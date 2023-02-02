Геологи из США объяснили, что на самом деле убило динозавров 66 миллионов лет назад

Американские геологи из Университета Коннектикута провели исследование и выяснили, что на самом деле привело к вымиранию динозавров.
Анализ изотопов ртути показал, что четверть миллиарда лет назад Южное полушарие Земли было засыпано пеплом, образовавшимся в результате извержения вулканов в Сибири. После извержения последовало так называемое Великое вымирание, которое еще называют пермско-триасовым вымиранием.
Закончилось оно тем, что на Земле исчезло более 90% морских видов и более 70% наземных позвоночных. Результаты исследования говорят о том, что событие не было одним большим ударом, который произошел мгновенно. Кроме того, в катастрофе были замешаны шлейфы пепла от вулканических извержений на юге Китая, пишет Planet Today.