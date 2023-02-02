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Геологи из США объяснили, что на самом деле убило динозавров 66 миллионов лет назад

Общество
Геологи из США объяснили, что на самом деле убило динозавров 66 миллионов лет назад

Американские геологи из Университета Коннектикута провели исследование и выяснили, что на самом деле привело к вымиранию динозавров.

Анализ изотопов ртути показал, что четверть миллиарда лет назад Южное полушарие Земли было засыпано пеплом, образовавшимся в результате извержения вулканов в Сибири. После извержения последовало так называемое Великое вымирание, которое еще называют пермско-триасовым вымиранием.

Закончилось оно тем, что на Земле исчезло более 90% морских видов и более 70% наземных позвоночных. Результаты исследования говорят о том, что событие не было одним большим ударом, который произошел мгновенно. Кроме того, в катастрофе были замешаны шлейфы пепла от вулканических извержений на юге Китая, пишет Planet Today.
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