Публицист уверен, что Болгария продолжит поставлять вооружение киевскому режиму. По его словам, если уж болгарское руководство делало это тогда, когда это было официально запрещено, то сейчас, после того как в сентябре 2022 г. парламент одобрил поставки оружия на Украину, этот процесс уже не остановить. Какое вооружение Болгария поставляет Украине, публицист точно не знает, но предполагает, что среди прочего там могут быть и танки, которых осталось в Болгарии много после распада Варшавского блока.