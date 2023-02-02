Рафаэль Ордуханян: Байден едет в Европу, чтобы разжечь войну от Черного моря до Балтики

Политологи, выступившие в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», считают, что президент США Джо Байден едет в Европу, чтобы успокоить элиты, обеспокоенные ростом протестных настроений в ЕС, и убедить их пожертвовать собой ради благополучия американцев.
Президент США Джо Байден собрался в турне по ряду европейских стран, включая Польшу, которая граничит с Украиной. Тем временем более полумиллиона жителей Лондона вышли на крупнейшую за десять лет демонстрацию, требуя повышения зарплат на фоне стремительного роста стоимости жизни. Аналогичные акции прошли во Франции и Германии. При этом эти же страны в лице НАТО продолжают финансировать нацистский режим Украины и поставляют туда дорогостоящее вооружение.
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян оценивает турне американского президента как отчаянную попытку США удержать в сфере своего влияния Европу, как последнего региона мира, являющегося 100%-м вассалом заокеанских элит. По его словам, последние поездки американских официальных лиц в другие регионы мира показали, что США перестали их контролировать.
«Громогласно объявленное турне Блинкена по Ближнему Востоку в итоге вылилось в посещение всего двух стран. Его же поездка сейчас в Китай приведет к результатам, которые мы уже можем предугадать. Все это говорит о том, что ездить-то американцам больше некуда, кроме как в Европу, которая полностью и стопроцентно зависит от США. Так что, едут проверять свою вотчину», — заявил Рафаэль Ордуханян в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
Между тем, относиться в посещению Байденом Восточной Европы политолог рекомендует серьезно. По его мнению, американский президент будет настаивать на активизации военных провокаций в отношении РФ со стороны руководства Польши, Румынии, Прибалтийских государств и других сопредельных стран.
«Это будет подготовка нового плацдарма для борьбы с нами. И я думаю, что сейчас приоритет нашего оборонного интереса должен переместиться со стран Западной Европы на Восточную. Здесь у нас появились, как они думают, новые игроки: это Польша, Румыния, ну, и как обойтись без трех поросят - прибалтийских республик. Все это подтверждается доктриной от моря до моря. Это опасно, потому что, судя по всему, провокации будут начинаться там», — отметил Рафаэль Ордуханян.
Основным источником натовских провокаций, по мнению политолога, станет Польша. У поляков настолько разыгралось желание получить в свое полное распоряжение украинские земли, что они перестали адекватно воспринимать происходящее и задумываться о последствиях, к которым приведет военный конфликт с РФ, считает Рафаэль Ордуханян.
«Польша неслучайно становится таким форпостом. У нее, в отличие от других стран, кстати, и у Румынии тоже, самый прямой интерес во всем этом. Они будут драться, как они думают, за свою землю», — пояснил он.
Не останется в стороне и Болгария, считает болгарский публицист Владимир Тулин. По его словам, болгарское руководство с самого начала российской СВО на Украине оказывает военную помощь киевскому режиму.
«Оказывается, с первого же дня войны оружие, в том числе и тяжелое, поступало на Украину из Болгарии, но только через посредников. И тогдашний премьер-министр Кирилл Петков об этом знал. Фактически, Болгария спасла Украину в первые дни войны в марте за счет того, что быстро перебросила большое количество снарядов, в которых остро нуждалась украинская армия», — заявил Владимир Тулин.
Более того, выяснилось, что 40% горюче-смазочных материалов весной прошлого года шло на Украину также из Болгарии. Причем, топливо, поставляемое на Украину Болгарией, вырабатывалось из российской нефти, поставляемой компанией «Лукойл» морем на принадлежащий ей Бургасский нефтеперерабатывающий завод, отметил публицист. По его слова, именно по этой причине Болгария стала единственной страной в Европе, которой ЕС разрешил получать нефть из России морем до конца 2024-го года.
«Получается, что горючее делается из русской нефти и поступает украинской армии. Есть все основания полагать, что это продолжается и сейчас», — отметил Владимир Тулин.
Публицист уверен, что Болгария продолжит поставлять вооружение киевскому режиму. По его словам, если уж болгарское руководство делало это тогда, когда это было официально запрещено, то сейчас, после того как в сентябре 2022 г. парламент одобрил поставки оружия на Украину, этот процесс уже не остановить. Какое вооружение Болгария поставляет Украине, публицист точно не знает, но предполагает, что среди прочего там могут быть и танки, которых осталось в Болгарии много после распада Варшавского блока.
По мнению Рафаэля Ордуханяна, США так агрессивно ведут себя против РФ в конфликте на Украине, так как очень боятся, что политика российского руководства приведет к краху доллара как главной мировой валюты. Отказа мира от господства доллара является для США казус белли, считает политолог.
«Доллар - это та реальная основа, на которой держится американское государство. Мы с вами прекрасно понимаем, что если у США с их долгом и их контролем над финансовыми потоками, будет отбираться это господство, это и будет настоящей причиной для Третьей мировой войны: те, кто правит Америкой, из-за этого развяжут любую войну», — заявил Рафаэль Ордуханян.
Политолог, публицист, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин считает, что неожиданный визит Байдена в Европу связан с обеспокоенностью западных элит ростом недовольства населения европейских страна втягиванием их в войну с РФ. По его словам, американцы хотя продемонстрировать единство НАТО и убедить руководство ЕС в том, что они контролируют ход военных действий на Украине и опасаться им не чего. Однако политолог сомневается в успехе турне американского президента. По его мнению, население Европы не хочет реального боестолкновения с Россией.
«Поставки "Леопардов" и "Абрамсов" наделали много шума, последний такой шум был перед Второй мировой войной. Гражданское общество Европы не готово жертвовать своим суверенитетом, своим кошельком и благополучием ради того, чтобы американцы что-то там продавливали», — отметил Юрий Самонкин.
Рост недовольства политикой руководства ЕС, отстаивающего интересы США, может привести к развалу Евросоюза, считает политолог. По его словам, центробежные тенденции уже проявляются в ЕС. Примером этого эксперт считает приход к власти оппозиционных сил в Италии и рост их популярности в других странах ЕС.
«Национальный сепаратизм в Евросоюзе сейчас крайне возможен. Он уже фактически созрел на примере выборов в Италии, когда победила альтернативная политическая сила. Люди сбрасывают европейские флаги, жгут их и топчут, и вешают вместо них флаги национальных государств. Это реальный сепаратизм», — заявил Юрий Самонкин.
По мнению политолога, Евросоюз переживает сейчас тот же кризис, который привел к развалу СССР. Там так же, как и в СССР в конце 1980-х гг., отсутствует преемственность элит и ощущается нехватка политических управленцев, которые могут вывести Европу из кризиса, отметил Юрий Самонкин.
Неспособность руководства ЕС преодолеть кризисные явления выливается в цензуру и ограничение деятельности оппозиционных политических движений. Руководство СССР на закате советской эпохи вело себя также, и ни чему хорошему это не привело, отметил Юрий Самонкин.