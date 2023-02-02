Нуланд: США работают над вопросом поставок дальнобойных ракет Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американская сторона работает над вопросом поставок Украине дальнобойных ракет и другого вооружения, сообщил телеканал Al Jazeera.
Нуланд подчеркнула, что украинской армии важно контролировать воздушное пространство, чтобы защищать свою территорию.
«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить потребности украинцев, в том числе в дальнобойных ракетах», — сказала она.
Ранее стало известно, что США 3 февраля могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. По данным СМИ, в него могут войти ракеты GLSDB с максимальной дальностью около 150 километров.