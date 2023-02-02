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Нуланд: США работают над вопросом поставок дальнобойных ракет Украине

Армия
Нуланд: США работают над вопросом поставок дальнобойных ракет Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американская сторона работает над вопросом поставок Украине дальнобойных ракет и другого вооружения, сообщил телеканал Al Jazeera.

Нуланд подчеркнула, что украинской армии важно контролировать воздушное пространство, чтобы защищать свою территорию.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить потребности украинцев, в том числе в дальнобойных ракетах», — сказала она.

Ранее стало известно, что США 3 февраля могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. По данным СМИ, в него могут войти ракеты GLSDB с максимальной дальностью около 150 километров.
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