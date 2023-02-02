Владимир Путин заявил о важности сохранения исторической памяти для народа России

Глава государства подчеркнул, что народ без памяти о своем прошлом не имеет будущего. Это обусловлено тем, что историческая память является той основой, на которой строится развитие народа. Путин также отметил, что работа по рассекречиванию документов, связанных с Великой Отечественной войной, будет продолжена.