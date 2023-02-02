Владимир Путин заявил о важности сохранения исторической памяти для народа России

Президент России Владимир Путин встретился с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде. Он рассказал им о важности сохранения исторической памяти.
Глава государства подчеркнул, что народ без памяти о своем прошлом не имеет будущего. Это обусловлено тем, что историческая память является той основой, на которой строится развитие народа. Путин также отметил, что работа по рассекречиванию документов, связанных с Великой Отечественной войной, будет продолжена.
Президент России прибыл в Волгоград для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию со дня победы в Сталинградской битве. По его словам, она является сражением истерзанной, но непокоренной страны.