Коммунальщиков Петербурга обязали выплатить компенсацию упавшему на проспекте Науки мужчине

Несмотря на многочисленные жалобы жителей Северной столицы, глава города Александр Беглов продолжает игнорировать проблему заснеженных улиц. Откровенное безразличие Смольного ставит под угрозу жизни и здоровье петербуржцев. Все больше горожан оказываются в травмпунктах, а число дорожных инцидентов растет в геометрической прогрессии.