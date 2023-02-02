Коммунальщиков Петербурга обязали выплатить компенсацию упавшему на проспекте Науки мужчине

Решением Куйбышевского районного суда Петербурга местный житель получил компенсацию в размере 650 тыс. рублей после травмирования возле дома на проспекте Науки.
«До сих пор истец лишен возможности вести привычный образ жизни: являясь кандидатом филологических наук, преподавателем, он не может осуществлять привычные для него дела и выполнять трудовые обязанности», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.
Представители компании «Коломяжское» возразили против удовлетворения требований пострадавшего. Суд, изучив предоставленные материалы, принял решение о взыскании в пользу Кузнецова компенсации морального вреда в размере 650 тыс. рублей и судебные расходы.
Несмотря на многочисленные жалобы жителей Северной столицы, глава города Александр Беглов продолжает игнорировать проблему заснеженных улиц. Откровенное безразличие Смольного ставит под угрозу жизни и здоровье петербуржцев. Все больше горожан оказываются в травмпунктах, а число дорожных инцидентов растет в геометрической прогрессии.