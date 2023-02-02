Блинкен планирует встретиться с Си Цзиньпином в Китае

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. Соответствующее заявление появилось в Сети 2 февраля.
По данным журналистов, переговоры пройдут в ходе рабочей поездки американского госсекретаря в Китай. Об этом представители СМИ узнали от источника, близкого к ситуации.
Ранее сообщалось, что первая зарубежная встреча Си Цзиньпина после пандемии с российским лидером Владимиром Путиным несет в себе глубокий символизм. Об этом рассказали аналитики издания Handelsblatt.