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Экс-госсекретарь США Помпео: Китай является большей угрозой, нежели Россия

Политика
Экс-госсекретарь США Помпео: Китай является большей угрозой, нежели Россия

Китайский лидер Си Цзиньпин более опасен для международного сообщества, нежели глава российского государства Владимир Путин. Такие выводы сделал бывший руководитель американского Госдепартамента Майк Помпео.

Соответствующее заявление бывший чиновник озвучил в ходе общения с журналистами Sky News. Корреспонденты спросили у него, опаснее ли председатель Китая его коллеги из Москвы.

«Однозначно. Они даже близко не стоят. Си Цзиньпин другой. Мир зависит от него в экономическом плане… Си Цзиньпин верит… что он будет господствовать в мире», — сказал Помпео.

Ранее стало известно о намерениях действующего госсекретаря США Энтони Блинкена встретиться с Си Цзиньпином. Переговоры он собирается провести в ходе грядущего визита в Пекин.
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