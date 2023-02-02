Женщину в Туапсе могут отправить на принудительное лечение за попытку сбросить сына с балкона

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент ЧП жительница Туапсе страдала хроническим психическим расстройством. Состояние женщины в настоящий момент не изменилось. По словам экспертов, недуг «лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а также связан с опасностью для нее и других лиц».