Женщину в Туапсе могут отправить на принудительное лечение за попытку сбросить сына с балкона

Сотрудники туапсинского СК РФ по Краснодарскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы, которая держала новорожденного сына за ограждением балкона. Женщину могут отправить на принудительное лечение, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент ЧП жительница Туапсе страдала хроническим психическим расстройством. Состояние женщины в настоящий момент не изменилось. По словам экспертов, недуг «лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а также связан с опасностью для нее и других лиц».
Напомним, что 27 октября 2022 года фигурантка уголовного дела осталась дома одна с дочерью и двухмесячным сыном. Взяв младенца, она вышла на балкон и перевесила малыша через перила. Увидев происходящее, соседи женщины стали уговаривать ее вернуть ребенка в квартиру, после чего смогли забрать у южанки сына.
По ходатайству следователя, россиянку поместили в специализированное медицинское учреждение. Материалы дела направлены в суд, где будет приниматься решение о принудительном лечении жительницы Туапсе.