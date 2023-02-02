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Барабанщик группы «День» Николай Мареев назвал счастьем петь для участников СВО

Шоу-бизнес
Барабанщик группы «День» Николай Мареев назвал счастьем петь для участников СВО

Музыканты московской группы «День» выступили в Донбассе перед участниками спецоперации. Барабанщик коллектива Николай Мареев рассказал о важности поддерживать бойцов на передовой.

Группа «День» посетила Донбасс с концертом. По словам музыкантов, каждый русский человек должен оказывать посильную помощь пострадавшему региону и поддерживать страну в свете спецоперации.

«Когда была возможность выезжать на позиции, мы приезжали и поддерживали бойцов, участвовали в гуманитарной помощи. Сегодня у нас появилась возможность приехать и выступать перед бойцами, ранеными и мирными жителями. Это огромное счастье. Спасибо тем, кто нам помог, и всем, кто нас слушает», — высказался Мареев в беседе с корреспондентом «Народных Новостей».

Барабанщик добавил, что для него Донбасс всегда был частью России. Он рассказал, что переживал за притесненный киевским режимом регион с 2014 года, уже тогда группа пыталась оказать помощь.
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