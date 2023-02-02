Посол Любинский: Австрию принудили объявить российских дипломатов персонами нон грата

Австрийское руководство, вероятно, оказалось под внешним давлением при принятии решений относительно отношений с Москвой. О том, что на это указывает, рассказал глава российской дипмиссии в Вене Дмитрий Любинский.
Ранее Австрия объявила четырех дипломатов РФ «нежелательными лицами» и предписала им покинуть свою территорию. По словам посла, в предъявленных Москве нотах была использована довольно странная формулировка. В частности, в них было сказано, что австрийский МИД «вынужден» принять такое решение. Любинский считает, что Вену кто-то заставил так поступить.
«Кто принуждает Австрию — остается за скобками, но представить себе несложно», — говорится в Telegram-канале диппредставительства.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство пообещало принять соответствующие меры в ответ на недружественные действия Австрии. Об этом стало известно 2 февраля.