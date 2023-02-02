Посол Любинский: Австрию принудили объявить российских дипломатов персонами нон грата

Ранее Австрия объявила четырех дипломатов РФ «нежелательными лицами» и предписала им покинуть свою территорию. По словам посла, в предъявленных Москве нотах была использована довольно странная формулировка. В частности, в них было сказано, что австрийский МИД «вынужден» принять такое решение. Любинский считает, что Вену кто-то заставил так поступить.