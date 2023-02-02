Спрос на аренду таунхаусов вырос в России вдвое

Россияне в конце января 2023 года стали на 52,2% чаще интересоваться посуточной арендой таунхаусов, чем ровно год назад. Об этом гласят результаты исследования сервиса «Авито Недвижимость».
Цены на аренду таунхаусов в стране поднялись по сравнению с 2022 годом на 14,3%, средняя стоимость сейчас равняется 4000 рублей в сутки. По оценкам аналитиков, за год объем предложений о сдаче таунхаусов в посуточную аренду возрос на 31,5%.
Наиболее заметно спрос на аренду такой недвижимости увеличился в Сочи — в 2,8 раза. Объем предложения там повысился на 74,4%, а средняя цена составила 5000 руб.
В Москве же спрос на таунхаусы, наоборот, рухнул на 59,6%. Предложение осталось на прежнем уровне, а суточная стоимость составила 9000 руб.
К весне арендная плата в России может увеличиться. Участники рынка ожидают рост цен до 15%, сообщает INFOX.