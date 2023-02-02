Спрос на аренду таунхаусов вырос в России вдвое

Цены на аренду таунхаусов в стране поднялись по сравнению с 2022 годом на 14,3%, средняя стоимость сейчас равняется 4000 рублей в сутки. По оценкам аналитиков, за год объем предложений о сдаче таунхаусов в посуточную аренду возрос на 31,5%.