Пригожин обратился в генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность RTVI

Бизнесмен Евгений Пригожин направил запрос в Роскомнадзор и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с призывом проверить деятельность ресурса RTVI на предмет распространения недостоверной информации.
По мнению предпринимателя, фейковые материалы подаются под видом правдивых сведений. В таком формате они создают угрозу массового нарушения общественной безопасности, отметил он, добавив в качестве примера выдержки из публикаций RTVI.
«Прошу провести проверку наличия в деятельности сетевого издания RTVI … и его сотрудников признаков нарушений действующего законодательства Российской Федерации и в случае выявления фактов нарушения действующего законодательства Российской Федерации привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности», — заявил Пригожин в обращении, которое опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен также призвал по завершении проверки ограничить доступ к публикации RTVI от 31 января 2023 года под заголовком: «Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» рассказал о казнях бойцов "на глазах у всех"».