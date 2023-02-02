Похитителей редкой ящерицы из Ленинградского зоопарка приговорили к лишению свободы

В итоге суд назначил Авакяну наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его подельнице — год, 11 месяцев и десять дней колонии общего режима. Напомним, что пара совершила преступление 12 августа. Юноша и девушка украли ящерицу рода акантозавр Натальи из павильона «Экзотариум» в Ленинградском зоопарке.