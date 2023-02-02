Похитителей редкой ящерицы из Ленинградского зоопарка приговорили к лишению свободы

Похитители редкой ящерицы из Ленинградского зоопарка предстали перед судом. Артема Авакяна и Валерию Гарипову приговорили к лишению свободы в колониях строгого и общего режимов, сообщили в прокуратуре Петербурга.
Молодых людей признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением»). Фигуранты уголовного дела раскаялись в содеянном и заявили о желании возместить причиненный ими ущерб — купить несколько ящериц для Ленинградского зоопарка.
В итоге суд назначил Авакяну наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его подельнице — год, 11 месяцев и десять дней колонии общего режима. Напомним, что пара совершила преступление 12 августа. Юноша и девушка украли ящерицу рода акантозавр Натальи из павильона «Экзотариум» в Ленинградском зоопарке.