Публицист Панин о Гришковце: ушлый литератор-лицедей

Примечательно, что на второй день после начала специальной военной операции России на Украине он высказывался решительно против, осуждая действия руководства страны в своих социальных сетях. Однако после череды некоторых событий, писатель все же был вынужден показательно изменить свою позицию относительно геополитической ситуации.