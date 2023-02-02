Публицист Панин о Гришковце: ушлый литератор-лицедей

Писатель Евгений Гришковец, почетный житель Кемерова, режиссер и музыкант недавно выступил перед ранеными бойцами в госпитале Новосибирска. Видео творческой встречи, которая прошла 29-го января опубликовало Министерство обороны РФ.
Примечательно, что на второй день после начала специальной военной операции России на Украине он высказывался решительно против, осуждая действия руководства страны в своих социальных сетях. Однако после череды некоторых событий, писатель все же был вынужден показательно изменить свою позицию относительно геополитической ситуации.
Одной из причин такого «преображения» возможно стали регулярные отмены его выступлений по всей стране.
Сам Гришковец свое выступление перед ранеными бойцами комментировать в СМИ отказался, аргументируя это тем, что ему не нравится разговаривать с журналистами по телефону.
Поэт и публицист Игорь Панин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что невооруженным взглядом видно, как «некоторые творческие личности в последнее время мечутся в поисках очередных кормушек».
«Почти год прошел после начала СВО, и товарищи, высказавшиеся против нашей страны и армии, вдруг поняли, что никому они за пределами России не нужны. Где же они будут харчеваться?», — иронизирует эксперт.
Вот «засуетился» писатель Гришковец. И даже выступил в новосибирском госпитале перед ранеными бойцами.
«Как же так, если он против СВО? С чего вдруг, если до этого он осуждал даже мобилизацию? А с того. Выступления его стали отменяться по стране. Совсем недавно концерт Гришковца был отменен в подмосковном Реутове», — рассказал Панин.
«Ушлый литератор-лицедей понял, что деньги сами в карман не полезут. И решил снова стать "своим". В госпиталь вон прискакал. Интересно, Министерство обороны в курсе его прежних заявлений? Я вот считаю, что и дальше надо отменять его выступления и никуда не пускать. Пусть сначала прилюдно покается за свое предательство. И это касается не только Гришковца».
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