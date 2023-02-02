Косметолог Баллирано рассказала про особенности биоревитализации для волос

Каждая девушка хочет быть красивой и сохранить как можно дольше свою молодость. К счастью, медицина не стоит на месте и способна исполнить любую мечту женщины. Однако некоторые процедуры не несут никакой пользы и зачастую бывают неэффективными. Врач-косметолог Татьяна Баллирано рассказала корреспонденту ФАН про особенности биоревитализации для волос.
Биоревитализация — это инъекционная терапия, которая содержит в себе гиалоурановую кислоту. Вещества, содержащиеся в составе инъекций, насыщены полезными микроэлементами. Если вы увидели рекламу о биоревитализации для волос, то не стоит тратить время и финансы на эту услугу. Косметолог Баллирано считает эту процедуру бессмысленной.
«Я считаю, что это больше такой маркетинговый ход. В чем суть биоревиталиции, в ней содержится частично стабилизированная гиалоурановая кислота и какие-то дополнительные компоненты, как правило, это витамины, пептиды, куча микроэлементов. Для волос и стимуляции роста, чтобы разбудить вот эти луковицы, нам, в общем то, как таковая биоревиталиция не нужна», — рассказала косметолог.
Также в индустрии красоты существует процедура «филлеры для волос». Данная услуга питает волосы и заполняет поврежденные участки. Эксперт заявила, что филлеры для волос также бесполезны, как и биоревитализация.
«В основе любых инъекционных процедур для волос лежит именно мезотерапевтическое введение каких-либо коктейлей. В зависимости от причины выпадения волос, коктейли меняются, но, как правило, есть готовые, в составе которых в основном специфические факторы роста для стимуляции корня, питания корешка и волос. Как правило, это основной комплекс витаминов группы В и других микроэлементов», — отметила специалист.
Выпадение волос происходит по разным причинам. У кого-то это может быть генетическая предрасположенность, а у некоторых облысение появляется из-за неправильного питания и постоянного стресса. Чтобы решить проблему, предотвратить выпадение волос и вернуть им прежний вид, нужно сначала провести комплексное обследование организма для выявления причины данного заболевания