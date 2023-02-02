Косметолог Баллирано рассказала про особенности биоревитализации для волос

Биоревитализация — это инъекционная терапия, которая содержит в себе гиалоурановую кислоту. Вещества, содержащиеся в составе инъекций, насыщены полезными микроэлементами. Если вы увидели рекламу о биоревитализации для волос, то не стоит тратить время и финансы на эту услугу. Косметолог Баллирано считает эту процедуру бессмысленной.