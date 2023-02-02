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Глава МИД Турции Чавушоглу: власти Норвегии наложили запрет на акцию по сожжению Корана

Политика
Глава МИД Турции Чавушоглу: власти Норвегии наложили запрет на акцию по сожжению Корана

Правительство Норвегии наложило запрет на акцию по сожжению священной мусульманской книги. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

Соответствующее решение было принято после вызова посла королевства в Анкаре. Так Чавушоглу написал на своей странице в социальной сети Twitter. Прежде сообщалось, что Министерство иностранных дел Турции вызвало дипломата в связи с планируемой 3 февраля акцией по осквернению Корана и выразило ему протест, потребовав, чтобы государство помешало этому мероприятию.

Ранее Стамбул призвал правительства некоторых стран Европейского союза немедленно отреагировать на оскорбляющие мусульман протесты.
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