Глава МИД Турции Чавушоглу: власти Норвегии наложили запрет на акцию по сожжению Корана

Соответствующее решение было принято после вызова посла королевства в Анкаре. Так Чавушоглу написал на своей странице в социальной сети Twitter. Прежде сообщалось, что Министерство иностранных дел Турции вызвало дипломата в связи с планируемой 3 февраля акцией по осквернению Корана и выразило ему протест, потребовав, чтобы государство помешало этому мероприятию.