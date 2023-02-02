Bloomberg: Байден изменил стратегию по Украине для быстрого окончания конфликта

Аналитик Bloomberg заявил, что Правительство Соединенных Штатов во главе с президентом страны Джозефом Байденом сделало ставку на скорейшее завершение конфликта между киевским режимом и официальной Москвой.
По словам обозревателя, американский лидер изменил стратегию по Украине для быстрого окончания кризисной ситуации. Речь идет об усилении поддержки киевского режима, объяснил автор материала.
Ранее сообщалось, что громадные доходы с украинского кризиса объединили республиканцев и демократов Конгресса Соединенных Штатов. Об этом рассказал аналитик телеканала Fox News Аарон Мате.