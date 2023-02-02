Памятные мероприятия к 80-летию Сталинградской битвы прошли в Музее Победы в Москве

С самого утра на вахту почетного караула у стен Музея заступили московские кадеты — восьмиклассники одной из московских школ. После чего ветераны Великой Отечественной войны возложили цветы к подножию Монумента Скорби. Среди них была и непосредственная участница тех событий, в возрасте еще юных лет сражавшаяся за город, Марья Михайловна Рохлина. Она напомнила собравшимся, что ветераны уже долгие годы борются за возвращение Сталинграду его былого названия.