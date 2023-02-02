Памятные мероприятия к 80-летию Сталинградской битвы прошли в Музее Победы в Москве

Ровно 80 лет в этот день, 2 февраля 1943 года, завершилась Сталинградская битва. Кровопролитные бои шли в городе на протяжении более полугода, и вот, наконец, противник был взят в кольцо. С этого дня Советская армия начала контрнаступление. В честь знаменательного события в московском Музее Победы прошли памятные мероприятия.
С самого утра на вахту почетного караула у стен Музея заступили московские кадеты — восьмиклассники одной из московских школ. После чего ветераны Великой Отечественной войны возложили цветы к подножию Монумента Скорби. Среди них была и непосредственная участница тех событий, в возрасте еще юных лет сражавшаяся за город, Марья Михайловна Рохлина. Она напомнила собравшимся, что ветераны уже долгие годы борются за возвращение Сталинграду его былого названия.
«На карте мира город Сталинград уничтожен. Спасибо, что вы его помните. И мой наказ вам: никогда не забывайте — была Сталинградская битва, был город-Герой Сталинград и никакой больше. Обзывать его никаким именем не позволим, не дадим!» — заявила Марья Михайловна.
Собравшихся поприветствовал внук легендарного маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, под чьим руководством наши войска добили остатки немецких захватчиков в Сталинграде в феврале 1943 года. Константин Вильевич Рокоссовский поблагодарил руководство Музея Победы за сохранение памяти о героях Отечества.
«Я хочу выразить благодарность руководству музея и его коллективу, за то, что они помнят всегда, что войну выиграли все — от рядового до генерала. Они помнят о генералах, они помнят о солдатах, и дай бог, чтоб так было всегда», — высказался внук полководца.
Участники мероприятия стали первыми посетителями новой выставки «Ледяная петля Сталинграда», где были представлены ранее не выставлявшиеся экспонаты, найденные в ходе поисковых работ, — это осколки немецких снарядов, ствольные коробки пулеметов, а также сохранившиеся фотографии и многое другое. Завершилась встреча круглым столом, где спикеры отметили важность примера сталинградского подвига для сегодняшней спецоперации на Украине.
«В течение двух месяцев бои шли в условиях повышенной секретности. Я подчеркиваю: повышенной секретности. Кстати говоря, передислокация войск, которой готовились к нанесению контрудара, проходила очень скрытно. Все распоряжения отдавались практически устно. Такая вот была подготовка, такая была маскировка. Учтите. Как сейчас проходят у нас боевые действия? Все знают. Вся страна и весь мир», — считает первый заместитель председателя Московского комитета ветеранов войны Владимир Куликов.
В Сталинградской битве на каждой стороне сражалось по одному миллиону человек. Красная армия ценой огромных потерь вынудила противника увязнуть в обороне. Взятые в стальное кольцо оккупанты были начисто разгромлены, а многие немецкие командиры взяты в плен. Для наших войск 2 февраля 1943 года навсегда стал днем Воинской славы и днем первого шага к победе.