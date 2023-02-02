Политолог Ордуханян: Байден задумал создать в Восточной Европе плацдарм против России

Американское руководство намерено взяться за Восточную Европу, чтобы превратить ее в плацдарм против России. Такую точку зрения озвучил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
Ранее стало известно о планах главы Белого дома Джо Байдена совершить турне по некоторым странам Европы. В частности, он собирается посетить Польшу, которая находится на границе с Украиной. Ордуханян в эфире медиацентра «Патриот» отметил, что политик просто хочет проверить свою вотчину и убедиться в ее полном подчинении Вашингтону. Однако, если рассматривать эту ситуацию с точки зрения России, то здесь есть один очень важный фактор, сказал политолог.
«Я думаю, что сейчас приоритет нашего оборонного интереса должен переместиться уже со стран Западной Европы на Восточную Европу. Здесь у нас появились, как они думают, новые игроки, это Польша, скорее всего, Румыния, ну, как без трех поросят прибалтийских республик. Так что здесь, конечно, я думаю, готовится достаточно широкий плацдарм. Он как раз подтверждается доктриной от моря до моря», — подчеркнул эксперт.
Ордуханян не исключил, что на территориях этих стран будет довольно опасно. По его словам, там стоит ожидать различные провокационные действия против Москвы.