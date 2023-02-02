Политолог Ордуханян: Байден задумал создать в Восточной Европе плацдарм против России

Ранее стало известно о планах главы Белого дома Джо Байдена совершить турне по некоторым странам Европы. В частности, он собирается посетить Польшу, которая находится на границе с Украиной. Ордуханян в эфире медиацентра «Патриот» отметил, что политик просто хочет проверить свою вотчину и убедиться в ее полном подчинении Вашингтону. Однако, если рассматривать эту ситуацию с точки зрения России, то здесь есть один очень важный фактор, сказал политолог.