Психолог Беликова рассказала, как руководителю повысить эффективность труда подчиненных

Любой руководитель должен с пониманием относиться к своим сотрудникам, поскольку это принесет больше выгоды бизнесу.
Существует несколько способов повысить эффективность труда подчиненных. Об этом рассказала психолог, предприниматель и коуч Юнона Беликова.
В первую очередь она посоветовала поощрять членов команды, поскольку каждому человеку жизненно необходимо фиксировать свои успехи. Это может быть, например, премия или плавающий процент от прибыли.
«Те руководители, которые пренебрегают этим правилом, обычно оказываются ни с чем и получают совершенно незамотивированных людей в команде», — объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Также, чтобы удерживать в коллективе лучших работников, необходимо обеспечить им комфортную атмосферу. Третий фактор, по мнению коуча, — это развитие, поэтому руководителям важно организовывать обучение для сотрудников.